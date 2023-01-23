『Gloverall グローバーオール チェスターコート チャコールカラー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 09時 56分に出品され03月16日 09時 56分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 「Gloverall（グローバーオール）」のレディース チェスターコートです。



英国より少数輸入する機会がありましたので、自分用と家族用に購入しましたが、大きかったため保管していた新品未使用品です。1年以上保管しておりましたのでお安くしておりますが、元は1着8万程ですので未使用品としてはかなりお買い得かと思います。



Gloverallには数少ないミドル丈のチェスタータイプ。

使いやすい着丈で、オン・オフ両方で活用できるデザインです。



厚手の目の細かい生地が特徴的で、安いコートとは異なりシワやキズに強く、永く愛用いただけます。

イギリス正規品のため日本発売品とは異なります。



しっかりした作りで数年以上は着用できる高品質なコートを１着いかがでしょうか。



サイズ36（イギリスサイズ）

※日本サイズL相当

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着丈95 98

肩幅42 44

身幅48 50

袖丈59 61

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※平置き寸法(cm)



羊毛：８０％

ポリミド：２０％



カラー···ブラック（チャコール）

同デザイン38サイズの「キャメルカラー」もございます

他出品からご確認ください。



made in BRITAIN (イギリス製)



#クローバーオール

#秋コーデ

#冬コーデ

#秋冬コーデ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: グローバーオール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Gloverall

グローバーオール

チェスターコート

チャコールカラー