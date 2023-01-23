『Line6 Firehawk FX【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 21時 43分に出品され03月21日 21時 43分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 断捨離のため出品します。

スマホとbluetooth接続できて、HDアンプモデルも使える、面白いマルチエフェクターです。



ACアダプターにて、簡単に動作確認を行いました。



付属品は、純正ACアダプターとなっております。ハードエフェクターケースに緩衝材と入れて、プチプチで梱包して発送致します。



基本的に発送は夜となります。



特に売り急いではおりません。

徐々に値下げしていきますので、価格交渉はお控えください。



メーカー...Line 6 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ラインシックス