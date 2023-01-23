『BOSS ボス RC5 Loop Station ループステーション【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 22時 01分に出品され03月29日 22時 01分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※使用の予定がなくなりましたので出品します

未使用新品ですが個人保管品です

神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください



ボスのループステーション RC-5 です



メーカーサイトより

・高度なループ機能を搭載したコンパクト・ペダル

・AD/DA変換32bit、内部演算32bit float（浮動小数点）処理による高品位なサウンド

・最大13時間まで録音可能なステレオ・ルーパー

・ループ・ステータスとパラメーターを表示する、マルチ・カラー・バックライト付きLCD

・ユニークな演出が可能なリバース機能を搭載

7種類のドラム・キットと、2つのバリエーションを持つ57のプリセット・リズム

・外部フットスイッチやエクスプレッション・ペダル、MIDIによるコントロールが可能

・MIDI端子には、省スペースのステレオ・ミニ・タイプを採用（別売BMIDI-5-35ケーブルを使用）

・フレーズ・メモリーは最大99保存可能

・USB経由でWAVのループ素材をインポート／エクスポート可能 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ボス