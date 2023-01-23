『【状態良】UNUSED×BEAMS ダブルネーム バイカラーチェスターコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 12時 58分に出品され03月16日 12時 58分に終了予定です。即決価格は25,000円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10年前くらいに心斎橋のBEAMSで購入したUNUSEDとのダブルネームのチェスターコートです。もう絶対に手に入ることのない逸品です。

当時8万円くらいした記憶です。



パーツで切り替えたさりげない1トーンのバイカラーや、細身のシルエットなど、時を経てもUNUSEDらしいシンプルなカッコ良さが際立つ1着です。



状態は1シーズンで数回着用しただけで汚れなどもなく綺麗です。

現在は当方のファッションスタイルが変わり、クローゼットに眠ったままだったため、望まれる方にお譲りしたいと思い出品します。



サイズは3ですが、当方が170cmの普通体型で、ややタイトに感じるくらいのサイズ感の作りとなっています。通常、当方はどの服でもMでジャストサイズです。



ウールとカシミアがメインの上質な素材もお値段以上の価値があると思います。しっかりとした素材で温かく、これから来る冬の防寒対策として準備されてはいかがでしょうか。

UNUSEDファンの方にとってはもちろんのことながら、トラッドなスタイルがお好きな方にとっても、質の良い素材が使われており、長年着続けられるアウターとしてとても価値のあるアイテムかと思います。



#UNUSED #アンユーズド #BEAMS #ビームス #コート #アウター #チェスター #チェスターコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アンユーズド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【状態良】UNUSED×BEAMS

ダブルネーム バイカラーチェスターコート