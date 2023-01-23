『INGNI ケープ付ミディ丈ステンカラーコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 21時 53分に出品され03月06日 21時 53分に終了予定です。即決価格は7,721円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年12月に購入して1回だけ着用し自宅保管していました。

定価 16,280円

サイズ M

カラー アイボリー

ケープは取り外し可能になっています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ INGNI

ケープ付ミディ丈ステンカラーコート