『古着 OLD WINKS レザースリーブ スタジャン ブラック ホワイト M【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 05時 16分に出品され04月11日 05時 16分に終了予定です。即決価格は8,564円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■値下げ交渉について

値下げ交渉に関してはフォロワー様しか承っておりせんので、フォロー後に交渉をお願い致します。

大幅な値下げは難しいですが、出来るだけ希望に添えるよう頑張ります。

ですが、商品によっては値下げできない物もありますので、ご了承ください。



■商品名



古着 OLD WINKS レザースリーブ スタジャン ブラック ホワイト M



【説明・状態】

多少の使用感、使用に伴うスレ、小傷、レザーにシワ、リブ汚れなどがあります。

※出品商品はすべて中古(古着)の為、商品によってはすべてのダメージを掲載することが難しく、見落としがある可能性や掲載された情報以外の細かなダメージがある場合もございますので、ご了承の上、ご購入をお願いします※



■サイズ

※身長・体重がどのくらいの人に合いますか？何cmでも大丈夫ですか？

などの質問を頂くことがありますが、着方・スタイリング・サイズ感など個人によって好みがあったり、感じ方には個人差がありますので、ご回答は控えさていただきます。

※下記に採寸を記載しておりますので、お手持ちの衣類・アイテムと比較にてご判断いただけるとわかりやすいかと思います。



表記：M



実寸：約 (肩幅 52 身幅 64 袖丈 58 着丈 64 )cm



※採寸は手作業による計測になりますので、若干の誤差ががある場合があります。



■発送について

発送は早ければ即日、遅くとも2日以内(48時間以内)にはさせていただきます。土日祝などは発送できない場合がありますので、ご了承ください。

"日時指定してほしい"

"匿名発送、コンビニ受取に変更してほしい”等ご希望の場合は購入前にコメント下さい。

※希望にお答えできない場合もありますので、ご了承ください。





商品No.01054224-6345-69 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 古着

OLD

WINKS

レザースリーブ

スタジャン

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