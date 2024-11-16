『FURLA フルラ ショルダーバッグハンドバッグ クロコダイル調 ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 09時 02分に出品され03月27日 09時 02分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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購入元 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



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❇️(ブランド)

◆ FURLA フルラ



❇️(型式)



◆ハンドバッグ/トートバッグ

◆レザー

◆ブラック





❇️(状態)



《商品状態》

AA



Ｓ 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える

Ｄ 中古品として悪い(難ありを含む)



◆【外側】



画像のように角スレ、汚れ、傷等も

見受けられずファスナーもスムーズで

とても状態が良い綺麗なお品だと思います✨



◆【内側】

画像のように

内側もキレイな状態でポケットのファスナーも

スムーズ。

ユーズド品ですが機能的にもまだまだまだ充分に

ご利用可能だと思います✨





❇️(実寸サイズ)

◆横:約41cm

◆縦:約24cm

◆マチ:約12cm



多少の誤差はご容赦ください



❇️( 仕様)



◆内 ポケット ×1







❇️(付属品)

なし



❇️(購入店)

◆エコリングオークション



❇️(その他)



◆大手ブランドショップにより真贋鑑定済み

◆あくまで中古品になりますのでご了承をお願いします。(状態は画像でご確認お願いします。)

◆素人撮影のため、小さな傷、汚れ等の見落としが

ある場合があります。

◆iPhoneで撮影しております。照明のあたりかたによって色合いが変わって見える事がありますのでご了承お願いします。



20241116-8 B3 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FURLA

フルラ

ショルダーバッグハンドバッグ

クロコダイル調

ブラック