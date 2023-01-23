『Apple Pencil(USB-C)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 11時 35分に出品され03月27日 11時 35分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 シリーズ名···Apple Pencil(USB-C)



MUWA3ZA/A (A3085)



スマートキーボードを購入してほとんど使わないため出品します。



本体は綺麗な状態です。

箱、説明書が付属します。



出品前の動作確認のためにiPad Pro（12.9） 第６世代との本ペンシルのペアリングを確認しております。





即購入可能です。

値下げ交渉はご遠慮頂けますと幸いです。



ペット、喫煙者のいない環境で保管しております。



緩衝材に包んで防水（ビニール）に梱包して発送します。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>iPadアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル