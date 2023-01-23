『Antelope - 1000ピースパズル 大人用 ドッグパーク ジグソーパズル 1000ピース - 1000ピース 高解像度 マット仕上げ 滑らかな【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 11時 18分に出品され03月04日 11時 18分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Antelope - 1000ピースパズル 大人用 ドッグパーク ジグソーパズル 1000ピース - 1000ピース 高解像度 マット仕上げ 滑らかなエッジ ほこりなし レジャー動物パズル ブランド名 Antelope 商品コメント ボックスサイズ8.25 x 11.25 x 2インチ/210 x 286 x 51mmbrパズルサイズ29.5 x 20.5インチ/750 x 520mmbr商品重量1ポンド12オンス。br1000ピース、リボンカット、パズルインサート、フルパズルイメージ付き 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab おもちゃ・ホビー ゲーム、おもちゃ パズル ジグソーパズル

JANコード/ISBNコード 0850030880208

商品コード YS0000021737506800