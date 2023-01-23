『BALLSEY スラブヤーンツイード ダブルブレストジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 01時 03分に出品され03月06日 01時 03分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1年ほど前百貨店にて購入。





一度も着用してないため、新品、未使用としております。

自宅クローゼットにて保管。



なるべくコンパクトに畳んでの出荷となります。

ご了承ください。



上品な生地感で綺麗なオフホワイトです。

モデル写真の画像が実際の色味に近いとおもいます。



商品説明（抜粋）

イタリアメーカーのツイード素材を使用したシリーズ。スラブ糸ならではの絶妙な凹凸のある表面感が魅力。

ジャケットはややゆとりのあるボクシーなシルエットでリラックス感がありつつも、ダブルブレストのデザインとヒップにかかる長めの着丈でマニッシュなバランスに。

襟まわりや袖口、ポケットのフリンジディテールやゴールドのボタンで華やかなアクセントをプラスしています。スカートやワンピースとのきれいめな着こなしはもちろん、デニムを合わせてカジュアルダウンするのもおすすめ。芯地を貼らず、裏地も極力少なくすることでカーディガンライクにさらりと羽織れ、オンオフ問わず活躍してくれるアイテムです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ボールジィ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ BALLSEY



スラブヤーンツイード

ダブルブレストジャケット