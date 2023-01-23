『良品 J&M DAVIDSON GABBY ギャビー レザー ショルダー バッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 02時 58分に出品され03月04日 02時 58分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 良品 J&M DAVIDSON ジェイアンドエムデヴィッドソン GABBY ギャビー レザー 斜め掛け ショルダー バッグ クロスボディ ブルー

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【状態】角に軽い擦れが見られますが、比較的使用回数の少ない綺麗な状態です。



【実寸サイズ】ヨコ：21cm タテ：15.5cm マチ：7.5cm ショルダーの長さ：128cm



【素材】レザー



【カラー】ブルー ゴールド金具



【付属品】保存袋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジェイアンドエムデヴィッドソン

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