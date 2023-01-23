『SONY BDP-S1500 ブルーレイディスクプレーヤー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 01時 20分に出品され03月16日 01時 20分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高画質再生】

このSONY製のブルーレイディスクプレーヤーは、フルHD画質での再生が可能です。映画やテレビ番組を高品質で楽しむことができます。



【多様な接続オプション】

HDMI、LAN、コンポジット端子を備えており、様々なデバイスと接続可能です。テレビやプロジェクターとの接続も簡単です。



【コンパクトデザイン】

スリムなデザインで、スペースを取らずに設置できます。デスクやリビングに最適です。



- ブランド: SONY

- モデル番号: BDP-S1500

- 電源: ACアダプター

- 付属品: 電源ケーブル

- 保証書付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ 商品の状態: 未使用に近い