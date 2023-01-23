『【希少品】ドルーピー 革ジャン（フライトジャケット）A-2 シリアルNo.入り【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 14時 17分に出品され03月26日 14時 17分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1994年にシリアルNo.入りで発売された、アメリカのアニメキャラクター"DROOPY"の総刺繍デザイン フライトジャケットです。

当時約90,000円で購入。



襟ボワは付いていません。

多少角擦れ小傷汚れありますが状態は良い方だと思います。

■サイズ 表記M

肩幅 約52cm

身幅 約58cm

着丈 約62cm

袖丈 約58cm

＊多少の誤差ご容赦ください。



30年前の革ジャンです。汚れ、キズ等ございます。

ご理解いただける方よろしくお願いいたします。



カラー...ブラウン

レザー素材...羊革(シープスキン/ラムスキン) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少品】ドルーピー 革ジャン（フライトジャケット）A-2

シリアルNo.入り