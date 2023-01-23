『【希少品】ドルーピー 革ジャン（フライトジャケット）A-2 シリアルNo.入り【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 14時 17分に出品され03月26日 14時 17分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|M
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¥ 11500
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¥ 7800
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¥ 7800
落札価格8580円
469 入札履歴
終了
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