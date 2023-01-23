『新品 ノースフェイス リュック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 12分に出品され03月30日 06時 12分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材

＜表地＞

420Dリサイクルナイロン



サイズ

＜本体＞

幅 約 335×高さ 約 435×マチ 約 215(mm)



＜リュックストラップ＞

長さ 約 470〜890×幅 約 20〜65(mm)



※サイズは当店計測サイズとなります。

商品により、若干の個体差が生じます。



重さ

約 770g



容量

約 32L



カラー

ブラック(K)



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カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品 ノースフェイス リュック