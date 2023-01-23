『美品 mont-bell リバーシブル コロラドパーカ ネイビー ベージュ L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 40分に出品され03月30日 06時 40分に終了予定です。即決価格は9,734円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ○アイテム

mont-bell モンベル

コラロドコート コラロドパーカー ダウンコート ダウンジャケット ジャケット コート ロングコート

リバーシブル 1101479

ネイビー 紺色 紺 ベージュ







○実寸法

着丈約59cm

肩幅約44cm

袖丈約60cm

身幅約51.5cm







平置き実寸。

着画はお断りいたします。







○状態

目立った傷汚れ等なく、着用に問題ありません。これからも長くお使い頂けます。







状態に関しましては主観の部分もございますので写真での確認をお願い致します。

分からないことがございましたらお気軽にご連絡ください。





○カラー

ネイビー

ベージュ



○サイズ

L



○素材

ナイロン100%

(中綿)ダウン90% フェザー10%





○付属品

本体のみ





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase





大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。



#AGのOUTERRoom

↑こちらから当店のアウター一覧をご確認出来ますので、宜しければ御回覧下さいませm(_ _)m



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号いつ-2011y 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

mont-bell

リバーシブル

コロラドパーカ

ネイビー

ベージュ

L