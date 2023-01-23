『新品 TENSEI 1K BLUE 7番 7Wシャフト S タイトリスト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 10時 33分に出品され03月31日 10時 33分に終了予定です。即決価格は9,344円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます。

GTシリーズのフェアウェイメタルから、抜いたシャフトのみとなります。右用となります。タイトリストスリーブ付です。

長さ41.5インチで、タイトリスト7Wの標準の長さです。

よろしくお願い申し上げます。



※保証書を取り外す際に、シュリンクが少々破れてしまいました。品質には何も問題はないですが、予めご了承お願いいたします。



【商品概要】

新品 未使用

日本仕様

三菱ケミカル

TENSEI 1K BLUE

FLEX-55S

41.5インチ(21度のメーカー標準の長さ)

純正スリーブ付

※メーカー標準仕様です。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: タイトリスト