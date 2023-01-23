『Levis 71506xx BIG E復刻 サイズ 36日本製【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 20時 20分に出品され03月27日 20時 20分に終了予定です。即決価格は10,249円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



⚫︎71506 XX



⚫︎大戦モデル 復刻



⚫︎ビッグE



⚫︎ボタン裏刻印 J02



⚫︎日本製



⚫︎全体的に生地擦れ、色落ちあります。



⚫︎汚れダメージあります。



肘の部分に色落ちあります。(写真9枚目)



襟の部分に色落ち、スレ、ダメージあります。

（写真12、13枚目参照）



⚫︎検品しておりますが、小さな汚れやダメージなど写真に撮りきれていない部分があるかもしれませんのでご了承ください。



⚫︎商品の色味はモニターの種類によって多少異なる場合がございます。



⚫︎まだまだ使っていただけるお品ですが、中古品ですのでご理解いただけるお方にお願いいたします。



見落としがあれば申し訳ありません。



写真に写っている物が全てとなります。



表記サイズ 36



肩幅···43cm

身幅···49cm

袖丈···58cm

着丈···53cm



素人採寸なので若干の違いがあるかもしれません。その点ご了承ください。



中古品となりますのでノークレーム、ノーリターンでよろしくお願いします。



自宅保管しておりましたのでタタミジワなどにご理解をお願いいたします。



クローゼットで保管をしていたので、ニオイに敏感な方は購入を控えてください。



素人判断ですので神経質な方はご遠慮下さい。



気持ち程度のお値下げは考えていますので遠慮なくコメント下さい。



出品に際し、家庭用中性洗剤にて洗濯、日陰干し済みです。洗濯後の着用はありません。



古着に理解のある方のみご検討下さい。

※コンパクトにたたんで配送致します。たたみジワに予めご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Levis

71506xx



BIG

E復刻

サイズ

36日本製