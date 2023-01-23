『SUPREME×comme des garçons コムデギャルソン シャツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 00時 37分に出品され05月02日 00時 37分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 着用回数数回で保管しておりました。

状態良好です。



サイズS



■着丈:約77cm/■肩幅:約47cm/■袖丈:約58.5cm/■身幅:約53cm/■裾幅:約55cm/ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ SUPREME×comme

des

garçons

コムデギャルソン

シャツ