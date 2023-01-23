『美品 CELINE ハンドバッグ マカダム柄 トリオンフ PVC ブラウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 21時 59分に出品され03月22日 21時 59分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚪︎アイテム

CELINE セリーヌ



OLD CELINE オールドセリーヌ ハンドバッグ トートバッグ 手持ちバッグ 半月 手提げバッグ ゴールド金具 マカダム トリオンフ ロゴ型押し 総柄 ハーフムーン メンズ レディース ユニセックス 男女兼用 ヴィンテージ ビンテージ vintage ブラゾン 自立型







⚪︎サイズ

縦 19㎝

横 29㎝

マチ 9.5㎝

ハンドル 31㎝



平置き実寸。

着画はお断り致します。





⚪︎状態

ヴィンテージ品のため、通常使用に伴う使用感はございますが、特に大きなダメージ、目立った傷、汚れ等がなく、まだまだお使い頂けます。

その他、状態はお写真にてご確認下さい。





⚪︎カラー

ブラウン

焦茶色







⚪︎素材

PVC

レザー







⚪︎購入場所

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



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またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。



✤商品によっては、コンパクトに折り畳んで発送する場合がございます。配送時の折りたたみジワにご了承下さい。



✤古着、中古品にご理解頂き、ご購入お願い致します。



カラー···ブラウン



サイズ···ミディアム



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 CELINE

ハンドバッグ マカダム柄 トリオンフ PVC ブラウン