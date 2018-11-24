『【美品】Uni & Co メッセンジャーバッグ ロイヤルネイビー【S】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 08時 00分に出品され04月13日 08時 00分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 06-24-11-18

○アイテム

なめらかな表面が鈍く光る

ネイビーのレザーメッセンジャーバッグ



MESSENGER BAG /ROYAL NAVY



Uni&Co メッセンジャーバッグ ロイヤルネイビー



メーカー: Uni&Co(ユニ&コー)

商品名: MESSENGER BAG (S)

カラー: ROYAL NAVY



○サイズ（相当）

縦幅:約19cm

横幅:約 31〜41.5cm

マチ:約 13cm

ショルダー:約107cm ※調節可能



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

目立つ傷や汚れなどなくまだまだ気持ちよくご使用していただけます✨



※あくまでも中古品の為、完璧な商品をお求めの方は

ご遠慮ください。



○カラー

ネイビー





○素材

牛革





○配送

簡易包装にて2-3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますが、万が一遅れる場合はご連絡致します。



※コメント中であっても先に購入された方を優先します。また専用ページの作成は致しかねます。



※ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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管理番号

06-24-11-18 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ユニオンアンドコー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】Uni

&

Co

メッセンジャーバッグ

ロイヤルネイビー【S】