『セイコー クロノグラフ メンズ時計【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 13時 45分に出品され03月12日 13時 45分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高精度のクロノグラフ】

セイコーのクロノグラフモデルは、正確な時間計測が可能で、スポーツや日常生活での使用に最適です。



傷や汚れあります。

時計以外(箱など)はありません。

時計のみとなります。



【耐久性に優れた素材】

ステンレススチール製のケースとブレスレットは、耐久性が高く、長期間使用できます。



【スタイリッシュなデザイン】

シルバーとホワイトの配色が洗練された印象を与え、ビジネスシーンやカジュアルな場面でも活躍します。



- ブランド: セイコー

- モデル: クロノグラフ

- 色: シルバー/ホワイト

- 素材: ステンレススチール

- ダイヤルタイプ: アナログ

- バックケース: スクリューバック

- 機能: クロノグラフ機能

- バンドタイプ: ブレスレット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ セイコー

クロノグラフ

メンズ時計