『90s Champion Reverse Weave【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 14時 18分に出品され03月07日 14時 18分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◎カラー

グレー



◎サイズ

サイズ表記：XL

肩幅：53

身幅：59

袖丈：65

着丈：66

手作業による寸法のため多少誤差はご了承ください。



◎状態

目立った汚れやダメージなし



◎注意事項

個人保管の為、神経質な方、中古にご理解ない方、完璧を求める方はご購入をお控え下さい。

また、古い物になりますので、ヴィンテージにご理解頂ける方のみご検討下さい。



古着 古着屋 卸 アメリカ USA ヴィンテージ ビンテージ vintage 50s 60s 70s 80s 90s 00s 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代 リーバイス チャンピオン カーハート ハードロック パタゴニア ノースフェイス シュプリーム ラルフローレン ステューシー ナイキ アディダス ラッセル ハーレー バンド アニメ Y2K アメカジ ストリート 刺繍タグ USA製 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

Champion

Reverse

Weave