『WEXLEY / WAYNE リップストップナイロン 2WAY トートバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 01時 07分に出品され03月27日 01時 07分に終了予定です。即決価格は9,744円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価：¥17,600



カラー···ブラック



どんなシーンでも活躍する頼れるパートナー

軽量かつ耐久性に優れたリサイクル素材で作られているWAYNE ULTRA LIGHT TOTE BAGは、日常の様々なシーンで活躍します。

ダブルハンドルを備えているため、肩に掛けたり手持ちにしたり、自在に使い分けが可能です。広々とした容量で、どこへ行くにも必需品をすべて収納できます。取り出し口のジッパーはスムーズな開閉が可能で、アクセサリーなどの紛失の心配もありません。



DETAILS

［メインコンパートメント］

• 14インチまで対応のサスペンド式ラップトップ用スリーブ

• 小物用スリップポケットx1

• 小物用内ジップポケットx2

• AirTags®用隠しポケット

• ボトルポケット



［外側］

• 持ち運び用ダブルハンドル (ロング/ ショート)

• 素早くアクセスできるジップ付きフロントポケット



SPECIFICATIONS

[素材]

• 前面：N210D リサイクルリップストップナイロン

• 内側：75D リサイクルポリエステル（グレー）

• ジッパー: YKK®

• パーツ: Duraflex®



[サイズ/内容量/重量]

• 上部 W43 x 下部 W30 x H40 x D16 cm

• 約24L

• 0.5 kg





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カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ WEXLEY

/

WAYNE

リップストップナイロン

2WAY

トートバッグ