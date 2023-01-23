『cootie RAZA PONQUERO SHORT SLEEVE【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 14時 40分に出品され03月12日 14時 40分に終了予定です。即決価格は20,240円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COOTIE PRODUCTION クーティー



Aloha Blossom アロハブロッサム



サイズ 48(L〜XL)



身幅 着丈 肩幅袖丈

48140 76 61 27



COOTIE PRODUCTIONS × Aloha Blossom 清涼感があり、ツルッとした肌触りが特徴のレーヨンファブリックにCootieオリジナルのデザインを施した。オリジナルのリラックスシルエット。製品洗い済み。



RAYON100%



MADE IN JAPAN



dragon ash

降谷 建志

Kj

窪塚洋介

COOTIE PRODUCTION

ALOHABLOSSOM

アロハブロッサム

クーティー

木村拓哉

キムタク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ cootie

RAZA

PONQUERO

SHORT

SLEEVE