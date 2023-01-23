『激レアsupreme ベースボールシャツ セットアップS【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 22時 25分に出品され04月05日 22時 25分に終了予定です。即決価格は24,480円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 supremeの激レアベースボールシャツです

サイズ 上下Sサイズ



3度着用しただけです！



生地 ベロア



オーバーサイズ



宜しくお願いします



窪塚さんが着用していたものと同じです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 激レアsupreme

ベースボールシャツ セットアップS