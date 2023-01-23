『FEILER フェイラー ボールアンドチェーン バッグ エコバッグ ブラック M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 04時 37分に出品され03月26日 04時 37分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Ball&ChainとFELLER ハイジのバッグです



ハイジフレンズフォレスト

ブラック

M



新品未使用です

圧縮して発送いたします





↓以下引用

【ボールアンドチェーン×フェイラー】

「ハイジフレンズフォレスト」のバッグMです。動物たちが楽しく追いかけっこする様子をデザインしました。内側には小物入れに便利なオープンポケットが付いています。開口部内側に付属のゴムバンドでコンパクトにでき、バッグに入れて持ち運びも可能。普段使いはもちろん、外出先で荷物が増えたときのサブバックとしてもおすすめです。



〔背面柄〕なし

〔開口部〕オープン式

〔内ポケット〕オープンポケット×１（背面裏）



【PATTERN CONCEPT】

HEIDI FRIENDS FOREST（ハイジ フレンズ フォレスト）

～楽しい森へ、ようこそ！～

てんとう虫にちょうちょ、小鳥たち、そして小さな花・・・ドイツの野にいる小さな生き物たちが織り成す楽しい柄『ハイジ』と森の仲間たち。今日は何して遊ぼうか？リスにフクロウ、ハリネズミ、オオカミと追いかけっこ。たくさん遊んで、また明日！



FEILER

フェイラー

Ball&Chain

ボールアンドチェーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェイラー

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レディース

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ブラック

M