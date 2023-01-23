『SMOKE DZA Pete Rock Dont Smoke Rockレコード【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 16時 11分に出品され03月25日 16時 11分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SMOKE DZA & PETE ROCK

DONT SMOKE ROCK

レコード vinyl

クリア&ピンクの2LP仕様です。

最近めっきり見なくなりました。お探しの方はお見逃しなく！



ほとんど使用せず保管していたので目立った傷や汚れはございません◎

あくまでも自宅保管となりますので中古品にご理解のない方はご購入をお控えください。



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daupe 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>レコード>>>洋楽 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

レコード

洋楽 タグ SMOKE

DZA

Pete

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Rockレコード