『Beats Solo3 Wireless ワイヤレスヘッドホン マットブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 16時 30分に出品され03月26日 16時 30分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Beats Solo3 Wireless ワイヤレスヘッドホン - The Beats Icon Collection - マットブラック Apple



新品、未開封品です。

国内大手ECサイトで購入した正規品です。

使用予定がなくなったので出品します。

段ボールをプチプチ包装して発送します。



お値下げ不可でお願いします。

ご検討よろしくお願いいたします(^ ^) 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用