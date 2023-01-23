『【9月販売予定】Iron NA87MAG 磁気軸キーボードFPSゲーム特化【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 00時 24分に出品され04月06日 00時 24分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 産地：中国

【超応答速度】Gateron White Megneticスイッチにより、安定性と滑らかさが大幅に向上します。 業界標準の1000Hzのキーボードより8倍高速の 8000Hzのポーリングレート。

【カスタマイズ可能なキーストローク移動】各キーは0.1mmの精度で0.2mmから4mmまでのカスタマイズ可能なキーストロークで、さまざまなゲームのキーストロークのニーズに合わせて変更できます。

【ラピッドトリガーテクノロジー】従来のメカニカルスイッチの物理的なトリガーの制限を取り除くために、ホール効果トリガーテクノロジーを採用することで、より迅速かつ正確にトリガーできます。 スピードと精度が求められる競技ゲームで効果を発揮します。

【トリプルサウンド最適化】磁気スイッチキーボードはプレートとPCBAの下端の両方に防音シリコンパッドを採用しています。 メカニカルキーボードの最高級防音シリコンパッドがキー押しの衝撃を吸収し、柔軟で柔らかく、クリーンなタイピングを実現します。

【独自のドライバー】NA87MAGのソフトウェアにより各キーのキーストロークとクイックトリガーモードをカスタマイズやマクロやホットキーの設定、独自の照明設定などを調整できます。ソフトウェアへのリンクは製品ボックスの内側に書かれています。



接続形式···有線



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