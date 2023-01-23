『バーバリー ミニボストン ハンドバッグ ノバチェック PVCレザー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月14日 22時 56分に出品され04月14日 22時 56分に終了予定です。即決価格は12,402円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。





【アイテム】

BURBERRY バーバリー ミニボストン ハンドバッグ ノバチェック PVCレザー





【サイズ】

タテ:約17cm

ヨコ:約28cm

マチ:約15cm

※多少の誤差はご了承ください。





【付属品】

なし





【状態】

・使用に伴うスレや汚れ、全体的な金具のサビ、コバの剥がれ等がございますが、まだまだお使いいただける状態です。

・ファスナーの滑りに問題はございません。

・ベタつきはございません。





【ご注意点】

・状態表記はあくまでも私の主観です。また画像や説明文で商品の全てを完璧にお伝えすることは困難なため、細かな部分まで気になる方はご購入をご遠慮ください。

・着画はお断りいたしますので何卒よろしくお願いいたします。

・商品の形状によってはコンパクトに折り畳み発送する場合がございます。





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2461 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ バーバリー

ミニボストン

ハンドバッグ

ノバチェック

PVCレザー