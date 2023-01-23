『Junෆ◡̈‪ෆ様専用BALENCIAGA バレンシアガ シティボストンバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 11時 41分に出品され03月28日 11時 41分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 color

メタリック シルバー グレー 銀色



size

タテ30cm×ヨコ45cm×マチ25cm



セレクトショップにて購入したバレンシアガのハンドバッグです。元からヴィンテージ加工が施されています。購入時の価格は16万円程度でした。



普段使いにも旅行にもお使いいただけるサイズで、デザインとメタリックカラーが相まってインパクト抜群です。モノトーンコーデには特に映えると思います。購入後ほとんどの時間飾っていたため出品します。



四隅やハンドル部分の写真の通り使用による傷みは少なく、元から全体的に汚し加工がされている状態です。ただ中古品のため使用による勿論ダメージもございます。写真を確認しご理解いただいた上で購入ください。発送時には折りたたむ場合がございます。



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素人採寸のためサイズは参考までにお願いいたします。写真におさめきれていない箇所もあり、傷や汚れ、保管時の香りや色合いの違いなどございますので、中古品にご理解のある方のみよろしくお願いします。

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