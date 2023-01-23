『TWICE CD アルバム 42点 まとめ売り トレカ36枚付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 01時 07分に出品され03月11日 01時 07分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚠️バラ売り不可、即購入⭕️



☆【トレカは基本各種3枚ずつおつけします】

※最後の写真のアルバムはトレカは着いていません。写真に写っているものは全ておつけいたします！



※ Between1&2とTWICEcoasterはトレカはなしで写真のものは全て着きます。

SIGNALとMerry&Happyはトレカが2枚ずつなので合計でトレカは36枚です



総額10万円以上



☆暗所にて保管しておりましたので、全て綺麗な状態です。



☆なにか質問がありましたらコメント欄にてよろしくお願い致します。（希望価格など）



※発送は基本土日のみとさせていただきます

早めに売れた場合は平日での発送も可能です



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ナヨン ジョンヨン モモ サナ

ジヒョ ミナ ダヒョン チェヨン ツウィ うちわ ジャンボうちわ トレカ 缶バッジ BIG缶バッジ タスペトリー

トレカケース トートバッグ ラントレ ハイタッチ会

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グループ名···TWICE



種類···アルバム



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カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

CD

K-POP・アジア タグ TWICE

CD

アルバム

42点

まとめ売り

トレカ36枚付き