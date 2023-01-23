『【⠀美品！！ 】別注 BORROWDALE バブアー Barbour 黒38【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 18時 49分に出品され04月05日 18時 49分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●○●○●○最終値下げです●○●○●○





去年にFREAKS STOREで47,300円で購入しました。

1度だけ着ましたが目立った汚れ、傷等はございません。



光の具合で色が変わっていますが、1枚目の色が正しいものになります。



ーー体型ーー

身長177cm、やや痩せ型





●長くも短くもない絶妙レングスで人気のトランスポートがベースとなっており男性女性問わず着用可能

●ポケットを収納量のあるダブル仕様に変更することで手

ぶらでのお出掛けが可能に

●Barbourのワックスが抜けたような風合い（※ワックスは入っておりません）で、ちょっとした雨なら防げる撥水性もあるコットンxポリエステルのピーチ素材でユーティリテ

イー性も◎

●チンフラップの装備で衿を立てれば首回りへの風の侵入を防げ、男前を演出可能なディティールに

●Barbourの代表的なディティールのコーディロイ衿やメタルドットボタン、コットンチェックを使用しBarbourジャケットの伝統をキープ

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ーーー サイズ ３８ ーーー



着丈66cm

身幅68cm

ゆき86cm



ーーー アイテム詳細 ーーー



素材 表地：ポリエステル55%綿45%

見頃裏上部：綿100%

下部：ナイロン100%

袖裏：綿100%

襟部分：綿100%



原産地：中国 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【⠀美品！！



】別注

BORROWDALE

バブアー

Barbour

黒38