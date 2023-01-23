『美品 モンベル パーマフロスト ライトダウンパーカ ダウンジャケット ウィメンズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 00時 47分に出品され03月09日 00時 47分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンベル パーマフロストライトダウンパーカ

ダウンジャケット

カラー ブラック

サイズ ウィメンズ（レディース） Lサイズ

着丈 63 / 肩幅 41 / 身幅 52 / 袖丈 61



目立つ痛み汚れなくきれいです

左袖のGOREの文字の一部がよくよく見ると剥げていますが目立ちません



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〇保温性と軽量感を高次元で両立

一般的な550フィルパワー・グースダウンに比べ、更に少ない綿量でも安定した保温力を発揮する800フィルパワー・EXグースダウンを使用。万全の防風性と、優れた透湿性で中綿をドライに保ち、保温力が持続します。



〇バリスティックナイロンを使用

強度と軽量性を兼ね備えたシェル素材が、モンベルオリジナルのバリスティックナイロン。この繊維は、紡糸の段階でナイロン糸に延伸加工を施し強度を持たせた物で、織物にした段階で従来のナイロンと比べて同重量であれば約2倍の引き裂き強度を実現しています。



〇特長

シングルキルト構造、ダウンプルーフ加工、デュアルアクスルフード、アクアテクトジッパー、ジッパーがあごに当たらない仕様、ポケット4個（ジッパー付き〈ハンド2〉、ジッパーなし〈内2〉）、リードイン・コードシステム、アルパインカフ

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あくまで中古品になりますので細かいところまで気になる方はご遠慮ください。着用感などのご質問はお答えできかねます。

たたんで圧縮してお送りします。シワがつくことがあります。

神経質な方は購入をお控えくださいますようお願いいたします。







購入（入金）いただいてから2日～4日程度で発送予定です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 モンベル パーマフロスト ライトダウンパーカ ダウンジャケット ウィメンズ