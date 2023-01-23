『comoli デニムシャツ 24aw サイズ4【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 20時 49分に出品され03月30日 20時 49分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 comoli デニムコモリシャツ



B shopで新品を購入しました。



24awのデリバリーアイテムです。



試着のみの美品になります。



サイズ4 ブラックエクリュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ comoli

デニムシャツ 24aw サイズ4