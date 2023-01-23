『黒 ミリタリージャケット ファー付き【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 05時 23分に出品され03月11日 05時 23分に終了予定です。即決価格は9,820円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このミリタリージャケットは、シンプルでありながらスタイリッシュなデザインが特徴です。黒色の外観は、様々なコーディネートに合わせやすく、ファー付きのフードがアクセントとなっています。



【機能性】

取り外し可能なファーは、気候に応じて調整可能です。また、ジッパーポケットが付いており、収納力にも優れています。ボタン留めのデザインは、しっかりとした着用感を提供します。



【素材】

ナイロン系素材を使用しており、耐久性が高く、軽量で動きやすいのが特徴です。



- 色: 黒

- ファー: 取り外し可能なファー付き

- ボタン: ボタン留め

- ポケット: ジッパーポケット付き

- スタイル: ミリタリージャケット

- 素材: ナイロン系素材



写真4番目のボタン留めの紐が1箇所だけ切れてます。

ナイロン素材ではない所に多少の毛玉あり。





ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブラック







サジェッション 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: サジェッション

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 黒

ミリタリージャケット

ファー付き