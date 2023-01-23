『仮面ライダーW×beauty:beast（ビューティビースト）トラックジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 19時 21分に出品され03月03日 19時 21分に終了予定です。即決価格は22,185円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プレミアムバンダイにて購入した物です。

仮面ライダーWのデザインを、トラックジャケットに落とし込んだ、ファン垂涎物の商品です。



山下隆生がデザインする「beauty:beast」と「仮面ライダーW」のコラボレーション企画。

「beauty:beast」は、90年代のファッション・シーンを代表するブランド。

日本のポップカルチャーをデザイナー山下隆生がファッションにアレンジしました。

仮面ライダーWからインスパイヤされ、形状などの要素をデザインに取り入れたトラックジャケットです。

なりきり風のデザインを再現、前面と背面のファスナーで切り離すことができます。

胸と腕のパーツはWの柄をしっかり出すため、圧着パーツで作成、素材感の違う、つるっとした素材が存在感があります。

また、前中心にはリフレクターテープを使用。

「beauty:beast」らしい個性的でスタイリッシュなジャケットに仕上がっています。



【サイズ】

M：着丈62 肩巾39 チェスト113 袖丈68ｃｍ

L：着丈65.5 肩巾41 チェスト117 袖丈70ｃｍ

XL：着丈69.5 肩巾45 チェスト120 袖丈72ｃｍ





本商品はジョーカーフォームをモチーフにした、黒×黒の物です。サイクロンジョーカーの緑×黒じゃありませんのでご注意ください。

サイズはMサイズです。

仮面ライダーWファンの方是非！



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カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ビューティビースト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 仮面ライダーW×beauty:beast（ビューティビースト）トラックジャケット