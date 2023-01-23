『Luis ルイス ホワイトグース ハイネックダウンジャケット L【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 03時 34分に出品され03月13日 03時 34分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

Luis ルイス ホワイトグース ハイネックダウンジャケット



定価:42,900円



(ルイス)オリジナルのホワイトグースハイネックダウンジャケットの登場です。



希少なホワイトグースダウンを贅沢に使用したこちらのダウンジャケット。



昨シーズンより非常に人気のハイネックフードのダウンジャケットです。シルエットを重視した細身のダウンジャケットで、スキニーや細身のトラウザーとのスタイリングにも相性の良いダウンジャケットです。



表の素材もオリジナルで製作した、程よい光沢と、独特な手触りが特徴のモード感のある他には無いオリジナル素材です！ダウン特有のモコモコ感があまり無く、羽織ったときのすっきりとしたラインもポイントです！



【ピックアップポイント】希少なホワイトグースダウンを使用。羽毛の中でも高級品とされるこちらのホワイトグースダウン。通常のダウンに比べ、フィルパワーが高く、軽くて保温力に優れたダウンです。こちらのモデルはダウン混率を上げ、より暖かく着用いただけるように仕上げています。





○サイズ

サイズＬ



肩幅45cm

身幅51cm

袖丈65cm

着丈79cm



平置き実寸。



着画はお断りいたします



○状態

目立った傷汚れなし



○カラー

ブラック 黒





○購入先

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品

その他ネット購入 不要になった私物 など



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号oh1100-241101



素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ルイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Luis

ルイス ホワイトグース ハイネックダウンジャケット

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