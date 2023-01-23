『スノーピーク フィールドオーブン グリルブリッジL トートバックM 3点セット【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 00時 25分に出品され04月02日 00時 25分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品情報

[型番]CS-390



[定価]46,200円（税込）

[サイズ]本体／460×470×150mm、陶板／φ370×20mm、陶板用収納ケース／400×430×20mm

重量6.6kg（本体／4kg、ハンドル／150g、陶板／1.5kg、ロストル／750g、固定用バンド／100g）

[セット内容]本体、ハンドル、陶板、陶板用収納ケース、ロストル、固定用バンド

[仕様]● 材質：本体／ステンレス鋼、ハンドル／スチール、陶板／耐熱陶器、ロストル／ステンレス鋼



焚火台グリルブリッジL

［定価］7,392円（税込み）

* 【サイズ】445×440×175(h)mm

* 【収納サイズ】445×440×28(h)mm

* 【重量】1.6kg

* 【生産国】韓国製

* 【メーカー品番】ST-032GBR



スノーピーク トートバック M

［定価］9,768円（税込み）

* 材質：6号帆布（パラフィン・PU加工）、アクリルテープ（中芯：PP）、ナイロンメッシュ

* サイズ：W400×H450×D220mm 重量：約820g







使用感がございます。

焼けによる変色がございます。

ロストルに錆びや汚れがみられます。

ハンドルに落としきれない汚れがございます。



◯こちらの商品は中古品となります。

使用感は一般的な中古品を基準に記載しております。

上記以外にも傷や汚れ、劣化などある場合もございます。



種類···焚き火台 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>バーベキュー・調理用品 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スノーピーク

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

バーベキュー・調理用品 タグ スノーピーク

フィールドオーブン

グリルブリッジL



トートバックM

3点セット