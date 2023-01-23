『【美品 トールサイズ】シルック風 高級化繊 小紋 雪輪 袷 裄丈70 身丈168【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 14時 40分に出品され03月26日 14時 40分に終了予定です。即決価格は12,987円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
訪問着 京友禅 金彩友禅 扇面 吉祥花 赤褐色 身丈159.0cm 入学式正絹
¥ 9360
帯360 ●斉藤三才 高級 正絹 六通 袋帯
¥ 11050
M925 彩美七宝華文 ことほぎ 六通 正絹 袋帯 着物 美品
¥ 8190
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¥ 11000
小紋 背中心縫い目弱り少し有り 裄65.5 身丈166.5 袖48
¥ 9048
ロング寸 裄68.2cm☆愛され可憐ピンク スワトウ刺繍 地文様のピンクに花車
¥ 9984
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¥ 10850
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¥ 8658
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日本製 洗える着物 東レシルック プレタ小紋 袷 グレー Mサイズ 新品 未使用
¥ 10075
作家物 型染め 本草木染 昭三 ガード加工 小紋 正絹 AK-3993
¥ 8970
袋帯 金糸 フォーマル 御殿 人々 山 雲 留袖 NO-1258
¥ 9620
訪問着 赤と白の模様 着物
¥ 10270
袋帯 山口美術織物 薫風華文 お仕立て込み +ガード加工 お値打ち
¥ 26910
六通柄袋帯 皮革風 個性的 カジュアル KF010
¥ 9749
正絹 ちりめん付け下げ《叩き染 辻ヶ花》
¥ 9360
ヒメノルミ♡アンティーク着物♡紫色留袖♡結婚式などに
¥ 10124
❪7414❫ ❃ 付下訪問着 ジュサブロー❃ しつけ付
¥ 10900
落札価格12987円
992 入札履歴
終了
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