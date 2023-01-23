『【美品 トールサイズ】シルック風 高級化繊 小紋 雪輪 袷 裄丈70 身丈168【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 14時 40分に出品され03月26日 14時 40分に終了予定です。即決価格は12,987円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品 トールサイズ】シルック風 高級化繊 小紋 花織 雪輪 袷 裄丈70 身丈168



★皆様に平等にお譲りさせていただくために交渉によるお値引きは一切承っておりませんのでご了承ください。

★おまとめで送料差額分の割引が可能ですので事前にお声がけください。

★リピーター様にはおまとめ毎1000円ずつ割引させていただきます。





洗える高級化繊の雪輪の小紋です。

ほぼ着用感のない美品です。

花織紬風の生地に叩き染めの縦ぼかしと雪輪の意匠です。

花織の光沢と雪輪模様が相まって化繊には見えない高級感あるお着物です。

見た目はほっこりした紬より、大島や牛首のような光沢のあるものに近いです。



シルックではありませんが安価な化繊ではないのでごわつきや毛羽立ちもありません。



洗える高級化繊のお着物は天気や汚れが心配な日に大活躍いたします。



洗える高級化繊ならその都度お家でお洗濯できるので衛生的です。



トールサイズの高級化繊の雪輪の小紋をお探しの方お安くどうぞ。



汚れや雨を心配されずに、たくさんお召になってください。



美品 化繊

袷 小紋

花織 雪輪

トールサイズ



身丈 168cm

裄丈 70cm

袖丈 51cm

袖幅 35cm

前幅 28.5cm

後幅 31.5cm

★誤差お許しください。

★たたみじわご容赦ください。





身丈(肩山から)···165〜169cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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レディース

着物・浴衣 タグ 【美品 トールサイズ】シルック風 高級化繊 小紋 雪輪 袷 裄丈70

身丈168