『FTC WASHED CANVAS FIELD JACKET BLACK M【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 17時 02分に出品され03月30日 17時 02分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 24AW新作

FTC WASHED CANVAS FIELD JACKET

カラー BLACK

定価33,000円

Mサイズ

新品未使用

タグなし

畳み保管のため、若干シワがあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エフティーシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FTC

WASHED

CANVAS

FIELD

JACKET

BLACK

M