『Supreme Printed Paisley Sweater Black L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 21時 23分に出品され04月21日 21時 23分に終了予定です。即決価格は12,450円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 24ss Supreme Printed Paisley Sweater "Black" シュプリーム プリンティド ペイズリー セーター "ブラック"

○サイズ：L

着丈 70cm

身幅 62cm

肩幅 54cm

袖丈 64cm

手作業での採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

○状態：綺麗で良い状態です。

【2416260】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

Printed

Paisley

Sweater

Black

L