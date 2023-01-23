『off-white UNION × Air Jordan 1 2足セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 06時 41分に出品され04月13日 06時 41分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名

UNION × Nike Air Jordan 1 Retro High OG NRG

air jordan1×off-white NRG



某オークションで購入し、それぞれ5回程度着用しました。

格安にて販売致します、金額からお察し下さい。

unionが27センチ、off-whiteが26.5センチになります



商品の状態は画像をご確認お願い致します。

素人検品のため、見落としの可能性があるかもしれないのでご理解願います。細かい事が気になる方はご遠慮ください。



※付属品は画像に写っている物が全てになります 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ off-white

UNION

×

Air

Jordan

1



2足セット