『off-white UNION × Air Jordan 1 2足セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 06時 41分に出品され04月13日 06時 41分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|エアジョーダン
Vans Sk8-Hi 黒 スニーカー
¥ 12500
80s CONVERSE USA製 マルチカラー
¥ 9750
専用ページ
¥ 123200
Louis Vuitton ホワイト シルバー スニーカー
¥ 15840
newbalance wtaps 990V6 28cm ニューバランス
¥ 30345
ナイキ ACG エアモワブ
¥ 12870
[アシックス] ランニングシューズ HYPER SPEED 3 メンズ 軽量
¥ 7238
Splatoon3 × Converse All Star Z Hi Black
¥ 12250
レッドウイング ポストマン
¥ 11000
New Balance スニーカー 26㎝ ピンク/グレー/黒
¥ 5499999
NEIGHBORHOOD X adidas ADIMATIC
¥ 10920
未使用級✨トリッペン Haferl ハーフエル ドレスシューズ オフホワイト
¥ 12450
【超極美品】⭐︎REGAL⭐︎メンズシューズ⭐︎27cm⭐︎黒⭐︎
¥ 7316
NIKE エアマックス95 ナイキ AIR MAX ネイビー ホワイト ピンク
¥ 7722
◆新品25.5cm◆アディダス スタンスミス コアブラック/ホワイト 金ロゴ
¥ 9984
パテントレザー ローファー
¥ 87400
【新品未使用】Above The Clouds × Asics GT-2160
¥ 13100
【美人】26.5cm NIKE mightycrown 限定モデル
¥ 9282
落札価格17850円
229 入札履歴
終了
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