『☆専用☆〖美品〗 クーガ トートバッグ レザー ネイビー B5 日本製 肩かけ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 02時 26分に出品され04月07日 02時 26分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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〖ブランド〗

Cooga クーガ



〖アイテム〗

トートバッグ 肩かけ レザー ネイビー

B5収納可能 マチ広め

日本製 MADE IN JAPAN

ビジネス タウンユース レディース



写真最後の5枚は商品ページより引用



定価:35000円＋税





〖平置きサイズ〗 ＊写真最後に公式サイズ載せてます＊

縦:23(中央部)

横:38(上部)25(底部)

マチ:9〜

持ち手高さ:20



ポケット:外ポケット2

内ポケット3(オープン2、ファスナー1)



＊素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください＊



〖商品状態〗

使用頻度少なめで

目立った汚れなどなく

とてもキレイな状態です。



これからもご愛用いただけるお品です( ¨̮ )



＊あくまで中古品ですのでご理解の上

ご購入くださいませ。



〖発送〗

即購入大歓迎

24時間以内発送

メルカリ便にて匿名配送

ゆうゆうメルカリ便↔️らくらくメルカリ便

変更する場合あり。



#ねこー。のかばん 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クーガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ☆専用☆〖美品〗

クーガ

トートバッグ

レザー

ネイビー

B5

日本製

肩かけ