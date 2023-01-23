『Ameri VINTAGEHAOKAN BACK RIBBON BLOUSE【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 16時 29分に出品され03月14日 16時 29分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Ameri VINTAGE

HAOKAN BACK RIBBON BLOUSE



AMERI VINTAGE アメリヴィンテージ HAOKAN BACK RIBBON BLOUSE ハオカンバックリボンブラウス カラー ホワイト サイズフリー



商品説明

バックデザインがポイントのジャガード生地のブラウス日本のジャガード生地を使用している為、品質もよく、繊細で華やかな印象を演出してくれます。背中開きの連なったリボンディティールがポイントです。長めの丈感なので、コーディネートしやすく、女性らしいスタイリングを引き立ててくれるアイテムです。※お取扱い上のご注意(色落ちのご注意) この製品は色落ちに注意が必要です。発汗・摩擦等(特に湿っている時)により、多少脱色したり、色移りすることがあります。



インナーなし

色···ホワイト



透け感···透け感あり



若干の使用感はありますが目立った汚れはありません。

また、自宅保管なので気になる方はご遠慮ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アメリヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ Ameri

VINTAGEHAOKAN

BACK

RIBBON

BLOUSE