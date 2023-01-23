『BABY Berry Berry Strawberry Parfait JSK【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 03時 01分に出品され03月20日 03時 01分に終了予定です。即決価格は19,320円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ベイビーザスターズシャインブライトさんのBerry Berry Strawberry Parfait～くみゃちゃんアイスを添えて～柄Ⅱ型ジャンパースカートです。

タグ付き新品です。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ベイビーザスターズシャインブライト

カテゴリ ファッション

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Strawberry

Parfait JSK