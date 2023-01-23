『moussy umbro jersey ショートジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 15時 34分に出品され03月06日 15時 34分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズFree

着丈55

ポリエステル100%

※着用回数は5回程度です。

ショート丈でかわいいです。

完売したため少しレアだと思います。



#umbro #moussy #トラックジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アンブロ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ moussy

umbro

jersey

ショートジャケット