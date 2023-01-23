『英国製 バーバリー 1枚袖 一枚袖 トレンチコート 玉虫 Trench 21【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 05時 24分に出品され03月11日 05時 24分に終了予定です。即決価格は33,856円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 英国製 バーバリー 1枚袖 一枚袖 トレンチコート 玉虫 カーキ Trench 21



バーバリーの一枚袖Trench 21です。バーバリートレンチの中でも上位機種と呼ばれているこのコートは、コットンギャバの質感も桁違いに良いです。

ウール襟や、ライナー欠品ですが、ボタン欠品もなく、腰ベルトやスロートラッチも揃っています。

ややスレ見られますが致命的なダメージや汚れはありません。

身幅60cm

着丈117cm

ゆき丈86cm



F52





◼️◼️◼️



関連商品→ #Mivintageミリタリー



関連商品→ #Mivintageアウター



◼️◼️◼️ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 英国製 バーバリー 1枚袖 一枚袖 トレンチコート 玉虫 Trench

21