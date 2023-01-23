『AIR MAX95 LUX SUPREME エアマックス シュプリーム【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 02時 24分に出品され03月10日 02時 24分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エアマックスとシュプリームのコラボになります。

Made in Italy 素材は革になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ AIR

MAX95

LUX

SUPREME



エアマックス シュプリーム