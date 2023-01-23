『液晶テレビ 55インチ 4K マクスゼン 高年式 55型 TV maxzen【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 18時 10分に出品され03月13日 18時 10分に終了予定です。即決価格は19,184円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|52～60インチ
|ブランド:
|マクスゼン
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¥ 12870
三菱電機 4KUltraHD ブルーレイ HDD内蔵 LCD-A40RA1000
¥ 24990
落札価格19184円
162 入札履歴
終了
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