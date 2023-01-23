『液晶テレビ 55インチ 4K マクスゼン 高年式 55型 TV maxzen【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 18時 10分に出品され03月13日 18時 10分に終了予定です。即決価格は19,184円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジェネリック家電専門の国産メーカー！

東芝製LSI映像エンジン搭載なので操作性、画質ともに文句なしの高画質テレビです！



■概要■

メーカー：マクスゼン（MAXZEN）

型番：JU55SK03

年式：2020年購入



■状態■

使用頻度も少なくとても綺麗なお品です。



■発送■

たのめる便対象地域ならば送料無料

※取りに来ていただける場合は2,000円キャッシュパックします。



■付属品■

本体、電源コード、互換リモコン、B-CASカード、アンテナコード



仕様

地上・BS・110度CS デジタル 4K対応液晶テレビ

直下型LEDバックライト搭載

画素数3840×2160

音声スピーカー10W+10W

外付けＨＤＤ専用×２（USB2.0、3.0各1）

有線LAN端子×1



■サイズ■ （スタンド含）

幅1226×高776×奥行225mm / 11.5kg

消費電力150W

年間消費電力158kWh/年



液晶テレビ 55インチ 4K マクスゼン 高年式 55型 TV maxzen 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 52～60インチ ブランド: マクスゼン